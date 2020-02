Stamattina vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti intorno alle 8 all’interno del parcheggio multi piano di Viale Medaglie d’Oro, in atto chiuso in previsione della ristrutturazione, per spegnere un incendio che qualcuno aveva alimentato utilizzando del materiale in legno che si trovava accatastato sul posto. Il fuoco non ha creato danni alla struttura perché domato in tempo. La polizia locale sta indagando per potere risalire agli autori che, probabilmente, sono entrati da una zona secondaria visto che i due cancelli di accesso erano chiusi.