Si allarga in Italia la mappa dei contagi da coronavirus, che arrivano a quota 232: dopo la prima vittima registrata in Italia lo scorso venerdì sera, il bilancio delle morti si è aggravato di ora in ora, arrivando a sette. Le persone che hanno contratto l’infezione non sono purtroppo delimitate alle zone dei due focolai, quello della Lombardia e quello del Veneto. Al momento si registrano infatti 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e una vittima in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige.

È arrivato anche il risultato di un test effettuato su una donna che si trovava in vacanza a Palermo: è positiva. Si tratta di una turista di Bergamo, ora ricoverata nell’ospedale Cervello. La donna ha accusato alcuni sintomi influenzali e dopo la visita della guardia medica è stata portata nell’ospedale per l’esame dei tamponi. È in vacanza con un gruppo di amici in un hotel che si trova nel centro del capoluogo siciliano. La comitiva sarà messa in quarantena nello stesso albergo. Lo conferma la Regione siciliana che dice: “Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all’esame del tampone”. Si tratta del primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.