Dopo i mimi e i giocolieri, il Carnevale 2020, ieri sera, ha chiuso i battenti anche nella parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa. Due le iniziative che sono state animate. Da un lato è stato curato l’aspetto gastronomico, con la degustazione di un panino con salsiccia, con i partecipanti che si sono accomodati nel teatro parrocchiale dove è stato servito il cibo; dall’altro quello ludico con un ballo in maschera tenuto nel salone dove tutti i presenti hanno potuto cimentarsi con le varie figure delle esecuzioni di gruppo in grado di animare nella maniera migliore la serata conclusiva della festa più divertente dell’anno. Oltre 500 i partecipanti, con 215 biglietti staccati per quanto riguarda la degustazione del panino con salsiccia. “Ringrazio tutti i parrocchiani che, esaltando questo momento legato al fare comunità – dice don Marco Diara, il parroco del Sacro Cuore – hanno deciso di trascorrere assieme questi momenti dedicati alla festa. E’ stato davvero un bel Carnevale che ha cercato di puntare l’attenzione soprattutto sui giovani non trascurando, però, gli adulti. Volevo ringraziare tutto lo staff per avere curato al meglio la realizzazione dell’evento. Sono certo che le prossime edizioni saranno ancora più partecipate. Intanto, da oggi, ci concentriamo per i riti della Quaresima che ci avvicineranno al momento più significativo dell’anno liturgico, quello della Risurrezione”.