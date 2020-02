L’incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14.00, in zona Forcone, strada provinciale 68 per Pedalino: un giovane elettricista di 31 anni, che stava lavorando con la ditta di manutenzioni elettriche, è morto a causa di un incidente sul lavoro. Pare sia caduto un palo elettrico, per cause ancora sconosciute, addosso agli operai. Ci sarebbero, infatti, altri due feriti.

Inutili i soccorsi, il giovane pare sia morto sul colpo. Sul posto anche gli uomini dello Spresal.