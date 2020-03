Ancora un successo per Chiaramonte Gulfi e la sua rassegna teatrale. Ieri sera la simpatia di un grande attore siciliano come Tuccio Musumeci l’ha fatta da padrona in un gremito Teatro Sciascia che ha applaudito la commedia Fiat voluntas Dei.

Il testo scritto nel 1935 da Giuseppe Macrì è stato riproposto con la regia di Giuseppe Romani. Tante risate e apprezzamenti hanno accompagnato l’evolversi della vicenda, tra un Padre Attanasio costretto a risolvere l’intreccio amoroso dei due protagonisti, i giovani Paolino e Anna, lungamente e in qualunque modo ostentati dalle rispettive famiglie, e tutti gli altri personaggi in scena, interpreti dei vari sentimenti umani. In fondo è proprio questo suo essere commedia di sentimenti la formula di successo di quest’opera che nonostante siano passati 80 anni continua a piacere e a essere attuale. Ciliegina sulla torta la presenza del grande Musumeci che come sempre ha conquistato la scena. Accanto a lui, i complimenti sono andati a tutto il cast, composto da Plinio Milazzo, Lorenza Denaro, Maria Rita Sgarlato, Santo Santonocito, Aldo Toscano, Olivia Spigarelli, Santo Pennisi e Giuseppe Ferlito. La stagione teatrale di Chiaramonte Gulfi, con la direzione artistica di Mario Incudine e Costanza DiQuattro, continua il 2 aprile, alle ore 21.00, con “Io sono l’altro 2.0” con Enrico Guarnieri e Salvo La Rosa. Per info: Ufficio del Turismo tel. 0932 711256 – apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.