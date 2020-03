Ci sarebbe un caso sospetto di contagio da coronavirus in provincia di Ragusa. Si tratta di un paziente che presenta i sintomi influenzali tipici del Covid-19 e che avrebbe eseguito il test, risultato poi positivo. Si attende però il risultato della seconda analisi. Al momento è da considerare come un caso sospetto.

Il paziente sarebbe una persona proveniente dalla “zona rossa” e si troverebbe al momento in isolamento domiciliare, dove ha fatto un primo tampone.

Intanto dalla Regione Siciliana si parla di almeno 7 casi in Sicilia casi di coronavirus.

Di ufficiale però c’è che i casi accertati in Sicilia sono 4 due dei quali dichiarati guariti, una in quarantena domiciliare a Catania e senza sintomi e solo una donna in ospedale a Palermo ma senza febbre ormai da tre giorni.