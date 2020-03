Scalda i motori il Premio Arte Sicilia in programma domenica 8 marzo al teatro Tenda di Ragusa. Il concorso evento di danza e canto, oltre a potere contare su giurati di livello internazionale, ospiterà un personaggio d’eccezione. Ci sarà, infatti, il talent scout Giuseppe Caudullo di Italia’s Got Talent che è impegnato nella ricerca di nuovi talenti per la prossima edizione della fortunata trasmissione televisiva. Quindi, una occasione da non perdere per i numerosi partecipanti che animeranno la manifestazione di domenica. In più, tra gli ospiti ci sarà anche il coro Mariele Ventre diretto dalla maestra Giovanna Guastella. Con le sue melodie evergreen, tra una competizione e l’altra, il coro intratterrà piacevolmente il pubblico, facendo sì che il peso specifico della kermesse diventi sempre più consistente. I giurati della danza saranno Luciano Cannito, Stephane Fournial e Gaia Barlocco mentre, per quanto riguarda il canto, la giuria sarà composta da Loretta Martinez, Maurizio Rugginenti e Marco Vito. “Ci siamo quasi – affermano le promoter del concorso, la maestra Caterina Abela della “Studio Danza Khoreios” per la danza e Graziana Sammito de “La musica nel cuore” per il canto – avremo una partecipazione di tutto rispetto a testimonianza dell’attenzione che è stata riservata alla nostra manifestazione. E poi non solo i giudici sono di grandissimo livello ma adesso avremo l’opportunità fornitaci dalla presenza di Giuseppe Caudullo che certo rappresenterà un valore aggiunto per tutti coloro che si esibiranno e che potrebbero trovarsi ad essere selezionati per Italia’s Got Talent. Meglio di così…”