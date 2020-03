Sabato 29 febbraio 2020, nel primo pomeriggio, all’ospedale “Maggiore” di Modica, si è svolto un incontro tra il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate e alcuni tecnici per stabilire le procedure necessarie alla realizzazione del parcheggio del presidio ospedaliero.

Lo spazio adibito alla sosta delle macchine verrà messo in sicurezza e pavimentato per essere perfettamente fruibile per i cittadini, anche per eliminare il traffico che, allo stato attuale crea notevole disagio per l’accesso all’ospedale e al Pronto Soccorso, in particolare.

Nei prossimi giorni si procederà con la firma di una convenzione che disciplinerà le varie competenze, tra l’ASP e il comune di Modica, frutto di un accordo raggiunto in perfetta sinergia.