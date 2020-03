Gravissimo incidente stradale questa notte, subito dopo le tre, sulla Licodia-Caltagirone, strada statale 514.

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, due auto.

A causa del violento impatto, ha perso la vita uno degli occupanti dei mezzi, un giovane di Pedalino, frazione di Comiso, Federico Bellio, 26 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania, il personale del 118 e la Polizia Provinciale.

L’intera comunità di Pedalino è scioccata per questa perdita. Chi l’ha conosciuto, lo definisce un ragazzo dolce e affettuoso.