Dal 15 marzo lo scalo di Comiso resterà chiuso, insieme ad altri 21 tra i 38 aeroporti di interesse nazionale in tutto il Paese, come ha deciso ieri sera il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli con un decreto di complessiva razionalizzazione del servizio di trasporto aereo, in considerazione della ridotta mobilità sul territorio nazionale e per contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus.