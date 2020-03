Così come è noto, il Vescovo di Ragusa, Mons. Carmelo Cuttitta, in ottemperanza alle misure urgenti in materia di contenimento del virus COVID-19, ha sospeso fino al 3 aprile le Sante Messe festive/feriali e tutte le celebrazioni nelle varie chiese.

A tal proposito RADIO DON BOSCO, emittente radiofonica appartenente all’Istituto Salesiano Gesù Adolescente di Ragusa, inserita nel network nazionale INBLU, ascoltabile nelle frequenze 98 – 104,900 MHZ ed in streaming su www.radiodonbosco.it, continua a trasmettere, come di consueto, le Celebrazioni Eucaristiche in diretta e tutti i giorni.

Gli orari delle SS. Messe, trasmesse dalla Parrocchia Salesiana S. Maria Ausiliatrice ovviamente a porte chiuse, sono i seguenti:

dal Lunedì al Sabato: ore 7.30 – 9.00 – 18.00;

la Domenica: ore 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.00.

Tutti i giorni dalle ore 17.30 è possibile ascoltare il SS. Rosario ed ogni venerdì di Quaresima alle ore 18.45 il pio esercizio della Via Crucis.

Inoltre è stato anche attivato attraverso i social (Facebook, Instagram, YouTube), per i giovani dell’Oratorio e non solo, un momento di preghiera quotidiano, in forma di breve video, alle ore 18.00

L’emittente Radio Don Bosco, così come ha sempre fatto, tramite una svariata programmazione, continuerà a seguire quotidianamente il succedersi degli eventi, non solo del nostro territorio, attraverso aggiornamenti, informazioni e rubriche varie.

Questi servizio, già molto apprezzato da più di trent’anni, soprattutto dalle persone malate o anziani che non possono recarsi in chiesa, in questo periodo di grande emergenza sta avendo una valenza maggiore per molti fedeli, che nonostante le giuste restrizioni governative, possono ancora rimanere uniti nella preghiera.