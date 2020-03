Nella situazione di emergenza attuale la Pro Loco di Comiso non abbassare la guardia di fronte alle esigenze della comunità e della sua parte più fragile, i nostri bambini e ragazzi, in particolare. Pertanto, accogliendo l’invito del Comitato regionale UNPLI SICILIA, promuove la settimana del “Tutto andrà bene” “Io resto a casa”, attraverso la pubblicazione sui propri canali social dei disegni realizzati dagli alunni. Le scuole stanno accogliendo con entusiasmo l’invito e hanno già inviato numerosi disegni di bambini della scuola elementare e materna. In particolare segnaliamo i disegni realizzati dagli alunni delle tre sezioni della scuola dell’infanzia “Grazia” del Circolo didattico “Edmondo De Amicis” e quelli degli alunni dell’IC “G. Verga”.

<<Ringrazio i dirigenti scolastici della scuola “De Amicis” , dott. Giancarlo Garozzo, e dell’IC “Verga”, dott.ssa Grazia Maria Caruso, oltre a tutti gli insegnanti- ha detto il presidente della Pro Loco- per aver aderito con entusiasmo a questa iniziativa dell’UNPLI Sicilia. La sensibilità, la dedizione e la tenacia mostrate da tutti gli operatori scolastici in una situazione difficile come questa sono una cura dell’animo che permette ai nostri studenti di continuare a vivere, seppure a distanza, la loro quotidianità, che è quello che adesso manca a tutti. I disegni realizzati dai giovani studenti sono non solo un invito all’ottimismo, ma anche un monito a non abbassare la guardia di fronte all’emergenza che stiamo vivendo>>.