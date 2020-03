Cinquanta mascherine a norma sono state donate da un imprenditore vittoriese agli uomini del Comando di Polizia Municipale di Vittoria.

“Continuano i gesti di solidarietà degli imprenditori iblei che scelgono di rimanere nell’anonimato – dice Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa – e questo ci riempie di orgoglio perché è segno del fatto che il territorio sta rispondendo bene. Le mascherine sono state consegnate ai Vigili Urbani di Vittoria per consentire lo svolgimento del proprio lavoro in sicurezza e nel rispetto delle norme.

In questi giorni di emergenza sia le mascherine chirurgiche che le Ffp2 ed Ffp3 sono introvabili, per questo molti hanno adottato dei rimedi casalinghi.

“Fortunatamente la solidarietà nei confronti delle forze dell’ordine che lavorano in strada, a cui viene chiesta una presenza massiccia sul territorio che è indispensabile in questa fase, non si ferma- continua Giudice- ecco perché un gruppo di donne vittoriesi ha pensato di sfruttare al meglio la ‘quarantena’ cucendo delle mascherine in stoffa. Il Kit necessario a cucire le mascherine e quindi la stoffa e gli elastici, sono stati donati da un’impresa di packaging fornitrice dell’indotto del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. Le mascherine in stoffa è giusto ricordare – conclude il direttore Giudice- non proteggono dal Coronavirus ma sono utili come barriere se si rispettano tutte le precauzioni dettate dagli esperti e per ricordarsi di non toccare bocca naso e occhi quando si è costretti ad uscire per motivi indispensabili.”.