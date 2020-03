Un uomo di circa 70 anni, proveniente da Marina di Ragusa, si è presentato stamani intorno alle 7 al triage dell’Ospedale Giovanni Paolo II, accusando dolori al petto. Sarebbe risultato positivo al Covid-19. L’uomo, a cui sarebbe stata riscontrata una polmonite, è stato immediatamente trasferito al Maggiore di Modica. Inoltre, secondo notizie fino ad ora non confermate ufficialmente dall’ASP, sarebbe stato intubato proprio perchè le sue condizioni di salute sarebbero state giudicate gravi.

Giornale ibleo ha deciso di adottare la linea della divulgazione: attenendoci scrupolosamente alle nostre fonti, di cui ci fidiamo ciecamente, abbiamo deciso di dare ogni notizia che riteniamo utile per consentire a chiunque di giudicare rapidamente ogni azione conseguente, soprattutto auspicando nel senso di responsabilità di tutti noi. Stiamo parlando della cosiddetta “quarantena volontaria”, con immediata informativa alle autorità competenti per evitare che il contagio possa raggiugnere individui maggiormente a rischio.

In tal senso preferiamo dare una notizia non confermata dai canali ufficiali, piuttosto che attendere un comunicato quando potrebbe essere anche troppo tardi. Per questo motivo, pur avendo scrupolosamente verificato la notizia tramite le nostre fonti, abbiamo deciso di essere onesti con i lettori e di spiegare i motivi che ci hanno spinto a dare questa notizia.