Dopo aver esperito idoneo sopralluogo per verificare la possibilità di accedere all’area con la autogrù in dotazione, una squadra operativa di questo comando è intervenuta in una azienda zootecnica sita in C/da Villa Barco Rampollo in località San Giacomo, nel territorio del Comune di Modica, per recuperare un trattore provvisto di pale per il carico di merci (MERLO) che presumibilmente a causa del fondo viscido si è fermato in una scarpata.

Sul posto personale Vigilfuoco ha imbracato e sollevato la macchina agricola, rimettendola in carreggiata senza arrecare ulteriori danni.

Nessun danno a persone.