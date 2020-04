Dieci mila euro come misura di sostegno a scuole e famiglie per permettere a quegli alunni che non hanno connessione internet a casa di seguire le lezioni online. “Come sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, non ho voluto né potuto sottrarmi a questa misura”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Abbiamo deliberato in Giunta – spiega il Sindaco – un contributo di dieci mila euro da destinare ad alunni della scuola primaria e secondaria ( scuola media media) di Comiso e Pedalino. La somma è stata calcolata in base al numero degli alunni. Si tratta di una misura di sostegno – ancora Maria Rita Schembari – che, sommata alle altre somme stanziate dal MIUR, può permettere a quegli alunni che non avessero la connessione a casa, di seguire le lezioni online per non perdere il passo rispetto ai loro compagni. In un periodo come quello che stiamo vivendo – aggiunge ancora il primo cittadino – non ho potuto e non ho voluto sottrarmi all’attuazione di una misura di sostegno che ritengo indispensabile. Queste somme – conclude il sindaco – saranno ripartite fra quattro dirigenze : quella della De Amicis, dell’istituto comprensivo Verga e di quello della Pirandello, e istituto comprensivo Bufalino”.