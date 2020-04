Incidente mortale stamani a Vittoria, precisamente in contrada Alcerito, sulla Sp. 16 intorno alle 6.30.

Un’auto, una Peugeot 208, è finita fuori dalla carreggiata per motivi ancora non chiari. Pare si tratti di un incidente autonomo ma su questo particolare ancora non vi è chiarezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria e la polizia stradale. Inutile anche il tempestivo intervento del 118, accorso sul posto: l’uomo, infatti, pare sia morto sul colpo.

Alla guida vi era un uomo di 47 anni, un bracciante agricolo: A.S. di origini modicane.