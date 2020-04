I Rotary Club dell’Area Iblea, Ragusa, Vittoria, Modica, Pozzallo Ispica, Ragusa Hybla Herea, Comiso e Scicli, e i Rotaract di Ragusa e Comiso, di comune accordo hanno destinato dei fondi per le famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza del Covid-19. Il Gruppo Ergon ha sposato l’iniziativa con un proprio ulteriore contributo, e dando la possibilità di utilizzare la donazione tramite dei buoni spesa in tutti i supermercati a marchio Ard Discoount della provincia di Ragusa. I buoni spesa saranno distribuiti dai club alla Caritas, alle parrocchie dei rispettivi comuni, e tramite iniziative dei singoli club.