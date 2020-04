Un imprenditore floricolo di Vittoria ha donato al cimitero di contrada Cappellaris ben 70 mila steli di Lilium colorati per adornare ogni lapide funebre, visto che i cimiteri sono stati chiusi a causa dell’emergenza Covid-19.

La ditta ha avuto l’autorizzazione a consegnare i fiori e questa mattina i dipendenti del Comune, addetti all’area cimiteriale, stanno già provvedendo a posizionarli su ogni tomba.

“Abbiano accolto con grande favore questa ed altre iniziative che si stanno concretizzando in queste ore – commentano i Commissari straordinari – Ringraziamo tutti e in particolare la ditta che questa mattina ha avuto questo meritevole gesto nei confronti dei defunti, gesto che rappresenta non solo una semplice donazione, ma anche un forte segnale di speranza in un momento tanto difficile.”

Altri fiori verranno donati nei prossimi giorni anche alle chiese della città e al cimitero di Scoglitti.