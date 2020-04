“Ringraziamo il Dott. Iacono per il gradito pensiero, ovvero quello di chiarirci meglio le idee su come funzionano le mascherine e sul motivo del perché, in questi giorni, si sta pensando di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine tutta Italia.

“La figura riassume visivamente e sinteticamente le proprietà protettive dei vari tipi di mascherine , evidenziando con le frecce ed i colori la capacità di filtrare ( dalle goccioline microscopiche di saliva veicolanti i virus ) SIA l’aria che respiriamo ( in uscita ) SIA l’aria che inaliamo (in entrata).

Il colore rosso , con varie intensità , indica uno scarso o nullo potere filtrante in quella direzione ; il colore Verde indica invece un filtraggio efficace , sempre nella direzione indicata.

In pratica: la mascherina di tipo chirurgico ( 2^ a sx dall’alto) , la FFP2 e la FFP3 SENZA VALVOLA , proteggono in modo ottimale le persone che ci circondano filtrando totalmente l’aria in uscita dalla bocca. Al contempo proteggono chi le indossa solo parzialmente ed in maniera insufficiente per quella chirurgica ( lasciando passare in entrata l”80% di aria non filtrata) ed in maniera ottimale le FFP2 ed FFP3 (18% e 5% ).

Le maschere FFP2 ed FFP3 con VALVOLA sono invece indicate SOLO per il personale sanitario a contatto con pazienti infetti , o potenzialmente tali , e servono a proteggere in modo efficace solo chi le indossa”.