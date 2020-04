Il Centro di riferimento provinciale per la Sclerosi Multipla – UOC di Neurologia – ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria, in un momento di preoccupazione a causa dell’emergenza da Covid-19, fornisce informazioni e consulenza gratuita per i pazienti affetti da Sclerosi multipla.

La persona affetta da Sclerosi Multipla vive una condizione di fragilità ed è fondamentale che essa rispetti, assieme ai suoi familiari, le norme ministeriali vigenti e le disposizioni regionali per evitare l’infezione da COVID 19, adottando precauzioni specifiche: ciascuna persona in base alle terapie che sta assumendo e alla sua specifica condizione clinica.

I consigli utili per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla, durante la emergenza COVID 19, possono essere scaricabili dal sito dell’Asp di Ragusa all’indirizzo: https://bit.ly/39VZ73w. Inoltre, in considerazione dell’impossibilità ad accedere all’ambulatorio dedicato di Sclerosi multipla, è stato attivato un sevizio gratuito di TELECONSULTO per affrontare insieme ad un medico neurologo e a un Infermiere Professionale le varie problematiche inerenti la patologia.

Contatto telefonico: 0932.999187 ore 12.00-14.00 dal lunedì al venerdì.