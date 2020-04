E’ morta una donna di 45 all’ospedale di Ragusa risultata positiva al Covid. La donna, originaria di Rosolini, era residente nelle campagne fra Rosolini e Modica. Arrivata ieri sera in ospedale, le è stato fatto un tampone. Le sue condizioni di salute non erano ottimali, probabilmente anche a causa dell’eccessivo peso. Risultata positiva al Covid stava per essere trasferita al Maggiore di Modica, ma è morta in ambulanza.

Anche a Rosolini, dunque, si conferma un piccolo focolaio di positivi. C’è da capire come la donna avesse preso il virus, considerando che abitava in una zona rurale e che pare non uscisse spesso di casa, soprattutto in questo periodo.