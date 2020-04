Gesti di grande sensibilità per l’ospedale di Giovanni Paolo II di Ragusa, che intendono regalare un sorriso e un momento di dolcezza a chi è costretto a passare le festività pasquali in ospedale e al personale sanitario impegnato, in prima linea, in questo momento così difficile a causa del Covid-19. Infatti, da giorni, non si fermano le donazioni di uova, colombe e dolci e, oggi, anche di bellissime e colorate piante di calle donate oltre che all’ospedale di Ragusa anche al Maggiore di Modica e al Busacca di Scicli.

“La Dolceria” di Ragusa, ha donato composizioni di cioccolata ai piccoli pazienti della Pediatria del Giovanni Paolo II.

L’Azienda “Eisman”, questa mattina, ha consegnato grandi uova di cioccolato, non solo al reparto di Pediatria, ma anche ai reparti di Neonatologia e Ostetricia e Ginecologia oltre al Laboratorio Analisi.

L’azienda “FlorGuarino” di Scicli ha abbellito gli ingressi degli ospedali di Ragusa, Modica e Scicli con tantissime e colorate piante di calle che sono state donate a tutto il personale sanitario.

Arriva dalla Direzione Strategica un grande e sincero grazie a tutte le Aziende, Artigiani e Cittadini che stanno dimostrando di avere un grande cuore. Sono impegnati a portare conforto a chi è più solo e a quanti si stanno occupando di chi è negli ospedali, nelle strutture e nei ricoveri. Grazie.

Foto: Ospedale Giovanni Paolo: 1^ Neonatologia, 2^ Ostetricia e Ginecologia, 3^ Laboratorio Analisi e 4^ Pediatria.