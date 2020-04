Il Rotary di Sicilia e Malta dona 50.000 mascherine chirurgiche e oltre 4.000 mascherine FFP2 a diversi ospedali, strutture sanitarie pubbliche e private, forze dell’ordine, case famiglia e di ospitalità, nonché a diversi enti come la Croce Rossa Italiana, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta, l’Associazione rotariana “Francesca Morvillo” che assiste i senzatetto a Palermo.

Rilevante l’impegno economico, a causa del costo che hanno raggiunto questi presidi, coperto dal Distretto 2110 Sicilia e Malta, di cui è Governatore Valerio Cimino, e dai 31 Club siciliani che partecipano all’iniziativa. Il Distretto ha utilizzato i contatti internazionali del Rotary per riuscire ad acquistare le mascherine nonostante le enormi difficoltà a reperirle sul mercato internazionale. “Il Rotary – afferma il Governatore distrettuale Valerio Cimino – ha messo in campo in questa situazione emergenziale le professionalità e le energie dei propri soci: ha istituito un call center di supporto medico, donato dispositivi di protezione ai sanitari, apparecchiature (tra cui ventilatori polmonari, monitor multi parametrici, ed altro) agli ospedali impegnati nell’emergenza. Parallelamente si è impegnato a sostegno delle persone in difficoltà attraverso la donazione di generi alimentari e buoni spesa”.

Ad oggi l’impegno economico dei rotariani per l’emergenza sfiora i 200 mila euro messi a disposizione attraverso la condivisione di fondi propri e alle donazioni pervenute da privati grazie a un’iniziativa di crowdfunding attivata dal Governatore attraverso la piattaforma GoFundMe. La raccolta fondi continua per sostenere le prossime iniziative sanitarie e umanitarie del Rotary contro il Covid 19. E’ possibile donare collegandosi al sito https://www.gofundme.com/f/rotary-d2110-per-emergenza-covid.

I numerosi interventi del Rotary sono elencati nel sito www.rotary2110.it. Alla donazione delle mascherine hanno partecipato i Rotary Club Acicastello, Aetna Nord Ovest-Bronte, Agrigento, Palermo Baia dei Fenici, Barcellona Pozzo di Gotto, Bivona “Magazzolo-Montagna delle Rose”, Caltagirone, Caltanissetta, Canicattì, Catania, Catania Bellini, Catania Ovest, Enna, Giarre-Riviera Jonico Etnea, Grammichele-Sud Simeto, Licata, Lipari, Marsala Lilibeo-Isole Egadi, Mazara del Vallo, Menfi “Belice-Carboj”, Milazzo, Modica, Palermo, Palermo Monreale, Palermo Nord, Patti-Terra del Tindari, Pozzallo-Ispica, Ribera, Sciacca, Trapani, Valle del Salso e Vittoria.