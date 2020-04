E’ stato un week end pasquale intenso anche per la polzia municipale di Ragusa che, tra sabato e lunedì ha multato piu di 30 persone perche erano uscite di casa senza una motivazione. Sabato sono state controllate 118 persone, 101 autovetture, 20 attivita commerciali e sono state sanzionate 12 persone.

Nella giornata di domenica, a Pasqua, sono state controllate 56 autovetture, 18 attività commerciali e denunciate 18 persone. Stessa situazione anche per il lunedi di Pasquetta. Sono state infatti 29 le persone controllate, di cui 4 sanzionate, e 24 veicoli controllati.

Inoltre, le targhe delle auto parcheggiate lungo le strade di Marina di Ragusa sono state annotate dai vigili urbani, così come quelle parcheggiate nelle contrade rurali come Gatto Corvino e Fontana Nuova. La Polizia locale ha comparato le autocertificazioni in modo da capire se i proprietari di quelle auto hanno raggiunto la frazione marinara e le contrade rurali solo per le festivita pasquali.

Foto: Repertorio