Scossa di terremoto stamani localizzata nei pressi di Ispica, ad una profondità di 33 km. Il sisma si è verificato alle 8.20 del mattino ed è stato rilevato dall’INGV. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

La scossa è stata avvertita più o meno distintamente per qualche secondo dalla popolazione a seconda della zona. Per foruna, non ci sono danni.