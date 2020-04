Si è svolta ieri la prima iniziativa via webinar della Conferenza regionale di tutti gli Ordini dei dottori commercialisti della Sicilia che ha registrato la partecipazione di oltre 800 professionisti. Oggetto della conferenza: la cassa integrazione. Dopo il saluto introduttivo del presidente Maurizio Attinelli, ha preso la parola il Consigliere nazionale delegato all’Area lavoro Roberto Cunsolo che si è soffermato sul forte ruolo che i commercialisti vogliono svolgere al fianco delle imprese siciliane in questo momento di crisi dovuta al Coronavirus. Interessante l’intervento del direttore regionale dell’Inps Sandra Petrotta che ha precisato l’enorme mole di lavoro che ha investito gli uffici previdenziali, infatti sono state già presentate circa 15.000 istanze di cui 9.300 sono già state autorizzate; mentre sono state presentate circa 6.100 domande di FIS (fondo integrativo salariale) ed ha anche anticipato a tutti i partecipanti le note illustrative per la presentazione del modello SR41, semplificato per l’eccezionalità dell’evento, contenente tutti i dati dei lavoratori per la liquidazione delle somme maturate.

Al webinar ha partecipato anche Il direttore Generale dell’Assessorato regionale al lavoro, Gianni Vindigni, il quale ha riferito di essere in costante contatto con il ministero del Lavoro per definire tutte le procedure inerenti le autorizzazioni necessarie per l’effettiva liquidazione delle istanze ed ha comunicato che sono state già presentate circa 33.200 domande di cassa integrazione guadagni in deroga, che in prima battuta saranno esaminate ed approvate dall’assessorato regionale del Lavoro e dopo l’approvazione saranno passate per la liquidazione all’Inps.

I relatori Cinzia Brunazzo, di Rimini, componente Area lavoro del consiglio nazionale e Giovanni Mottese, coordinatore Commissione studi lavoro, della Conferenza regionale dei commercialisti, hanno disquisito sugli aspetti operativi e concreti delle varie istanze da produrre.

In conclusione il coordinatore regionale degli ordini della Sicilia, Maurizio Attinelli, dopo aver ringraziato tutti gli 800 commercialisti collegati, ha ribadito che i professionisti hanno a cuore l’interesse dell’economia siciliana (e lo dicono a gran voce) e vorrebbero essere considerati e consultati prima che le proposte di legge diventino tali, in modo da poter dare proprio contributo al superamento di questo periodo epocale.

“Ci si auspica – ha concluso Attinelli- che i tempi dell’effettiva erogazione della cassa integrazione possa avvenire nel minor tempo possibile”.