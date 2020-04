Bando della Regione siciliana indirizzato agli studenti siciliani fuorisede che hanno subito disagi economici a causa dell’emergenza coronavirus.

Sette i milioni di euro destinati dalla Regione agli studenti fuorisede, così suddivisi: 4 da destinare a studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia ed all’estero e 3 a favore di studenti universitari residenti e domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli ERSU siciliani per l’anno 2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del contributo richiesto.

A occuparsi dell’elaborazione delle domande e della successiva distribuzione dei fondi saranno gli ERSU di Palermo (delegato alle pratiche relative agli studenti che si trovino in altre regioni italiane) e Catania (delegato alle pratiche degli studenti siciliani all’estero).

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 aprile fino alle 14 del 15 maggio 2020. Priorità sarà data agli studenti che si trovano ancora presso le loro sedi di domicilio accademico fuori dall’Isola e che avranno la priorità nell’accesso ai benefici, mentre coloro i quali siano rientrati in Sicilia dopo l’emergenza possono presentare domande, ma questa sarà esaminata dopo la prima graduatoria. Il requisito fondamentale, oltre a quelli già indicati, è il limite del reddito ISEE (non superiore a 23.500 euro), in modo tale da garantire maggiore equità nella distribuzione.

Per gli studenti fuorisede che frequentano università siciliane e che attualmente pagano l’alloggio, invece, la procedura è molto più semplice: gli ERSU siciliani procederanno a scorrere le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del contributo alloggio e, a fronte della presentazione del contratto di alloggio, saranno remunerati di conseguenza.

Gli studenti siciliani che studiano in Italia potranno compilare la domanda sul sito wwww.eruspalermo.it

Gli studenti sicilianiche studiano all’estero sul sito www.ersucatania.it

Per tutte le info sul bando è stata attivata una mail : [email protected]

L’avviso si può consultare sia sul sito della Regione siciliana http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151211677.PDF?fbclid=IwAR3i60KQgI5D0U3c1S3XwjhRv6TTl-9Gspv0_tb-t0CfW3YKRiK-SOLS2h4 sia sui siti dei quattro Ersu siciliani: www.ersupalermo.it, www.ersucatania.it, www. ersumessina.ite www.ersuenna. it.