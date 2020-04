Una leggera scossa di terremo terremoto di magnitudo ML 2.4 è registrata al largo della costa ragusana, nella zona del Canale di Sicilia meridionale in aperto mare , alle 4.30 di stamattina ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Per la sua leggera entità e per l’ubicazione non è stato avvertito dalla popolazione.