“È mio dovere informare la cittadinanza che oggi sono stati messi in quarantena ben 12 concittadini modicani. Tutti sono venuti a contatto con uno dei componenti del gruppo individuato a Ragusa all’interno di uno studio professionale. Oltre ad essere stati messi in quarantena saranno sottoposti domani a tampone per controllare il loro stato di salute”.

E’ il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ad aver dato la notizia questa sera su Facebook.

Prudenza. L’emergenza Covid non è ancora passata, nonostante la Sicilia registri ottimi risultati. Ma non è il momento di abbassare la guardia.