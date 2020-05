Con un comunicato diffuso via facebook dal rettore del Santuario della Madonna di Gulfi, Don Graziano Martorana, è stato reso noto che, in conformità con le disposizioni dell’ultimo DPCM, a partire dal 4 maggio sarà consentito celebrare i funerali, preferibilmente all’aperto.

Per questo motivo, in orari da concordare, è stato messo a disposizione l’anfiteatro del Santuario di Maria SS. di Gulfi.

In particolare, viene spiegato: “Dal 04 maggio saranno possibili le celebrazione dei funerali: considerando che è raccomandata la celebrazione all’aperto e vista la temporanea chiusura della chiesa, i funerali si potranno fare nell’ ANFITEATRO antistante la chiesa negli orari da concordare. Pertanto si consiglia di venire equipaggiati per stare all’aperto e durante il rito eviteremo di parlare, fumare o tenere atteggiamenti non consoni alla preghiera che si celebra”.

“Per la partecipazione ai funerali ci saranno le seguenti norme che saranno rispettate scrupolosamente:

– massimo 15 tra i parenti più stretti e o prossimi

-nessun corteo da casa a chiesa e da chiesa al cimitero

-venire con mascherine e non tutti insieme, ma scaglionati

-sarà misurata la temperatura corporea con termo-scanner: chi ha una temperatura superiore ai 37,5 non sarà ammesso al rito, neppure se siamo all’aperto

-si occuperanno i posti evidenziati sui gradini dell’anfiteatro, che prevedono distanza di sicurezza.

A seguito di colloqui con la Pubblica Amministrazione, infine, ho dato la disponibilità del suddetto sito all’aperto, perchè confessioni cristiane non cattoliche o altri credi religiosi possano dare il saluto ai loro congiunti, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, su cui, come legale rappresentante, eserciterò l’alta vigilanza”.