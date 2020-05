Aggiornato a oggi il dato che registra 6517 tamponi effettuati per tutta la provincia di Ragusa.

Il numero dei test positivi, sin dall’inizio dell’emergenza, è di 135. Quello dei negativi ammonta a 6089. In tamponi in corso sono 146, quelli programmati 42.

In questo fine settimana è stato trasferito al reparto di Malattie Infettive – ospedale Covid – Modica – un paziente, di anni 56, proveniente dal Servizio di Riabilitazione dell’ospedale Regina Margherita – Comiso. Il soggetto era stato ricoverato giorno 8 maggio nella struttura comisana proveniente dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il paziente è in ottime condizioni cliniche e si aggiunge agli altri tre ricoverati del reparto Malattie Infettive.

Intanto l’Asp si sta organizzando per mettere in campo le misure disposte dalla Assessorato Regionale della Salute per la valutazione dello stato di salute degli operatori sanitari e delle categorie a rischio attraverso i test per la ricerca di anticorpi anti Sars-Co-2.