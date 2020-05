Mommo Carpentieri è stato nominato presidente dello Iacp di Ragusa. Una nomina che non può che rallegrarci e che premia il lavoro che in questi anni è stato fatto dall’attuale consigliere modicano. La nomina è arrivata dalla giunta Musumeci che ha provveduto a fare anche altre nomine per gli enti parco siciliani e i consorzi universitari. Già esponente di Forza Italia, Mommo Carpentieri è attualmente consigliere in quota Lega, in cui ha dimostrato tante volte il suo spessore politico battendosi, ad esempio, per ottenere impianti sportivi degni di questo nome.

In passato Carpentieri è stato nominato all’Azienda per il Turismo (prima che venisse chiuso l’ente) e più volte è stato assessore al Comune di Modica e alla Provincia. Attualmente, come dicevamo, è consigliere comunale a Modica e avrà 30 giorni di tempo per dimettersi se accetterà la nomina a presidente delle case popolari in quanto le due cariche sono incompatibili.

Sono stati nominati, infatti, i nuovi vertici di sette Iacp su dieci. A Catania il presidente è Angelo Sicali, già vicepresidente della Provincia di Catania e componente dell’ufficio gabinetto di Musumeci. Ad Acireale Mauro Scaccianoce, Acireale, presidente della fondazione dell’Ordine degli ingegneri di Catania. A Ragusa nominato, appunto, Mommo Carpentieri, imprenditore ed editore. A Siracusa Mariaelisa Mancarella, vicina ai Popolari, Michelangelo Agrò a Caltanissetta, a Enna l’ingegnere Vitale, a Messina l’avvocato Mazzù, proposto da Forza Italia. I vertici di Palermo, Trapani e Agrigento restano da nominare.

La nomina di Carpentieri è una grande opportunità per lo IACP e per l’intera provincia di Ragusa. Siamo certi, infatti, che la sua grande passione, competenza e determinazione potrà portare l’ente ad una significativa svolta.