Confcommercio Vittoria ha consegnato un documento al Comune per trovare punti di incontro su richieste e proposte. L’associazione di categoria, da sempre impegnata ad ascoltare le richieste degli operatori economici, anche alla luce della difficoltà dettate dall’emergenza Covid 19, nell’ottica e nella consapevolezza di una proiezione economica turistica incerta, ha voluto porre all’attenzione della Commissione straordinaria, che gestisce l’ente di palazzo Iacono, alcuni punti che si muovono su due direttrici fondamentali sia sul piano degli interventi concreti che sulle proposte necessarie per valorizzare il territorio locale.

“Nello specifico e alla luce degli aiuti economici provenienti tanto dallo Stato quanto dalla Regione cui fanno riferimento le ultime disposizioni finanziarie e tributarie degli enti locali della legge di stabilità regionale – è scritto nel documento – chiediamo: esenzione dei tributi locali (Tares, Tosap, Imu Cosap, etc.) per tutto l’anno 2020 e rimodulazioni per il 2021 a tutte quelle attività economiche che a seguito del lockdown imposto dal governo hanno subito ingenti perdite; semplificazione della burocrazia riducendo i tempi per il rilascio di licenze e autorizzazioni, istituendo uno sportello unico che dia informazioni chiare e risposte certe; semplificazione per l’autorizzazione del suolo pubblico che dovrà tenere conto di un corrispettivo proporzionale e commisurato ai nuovi scenari di occupazione adeguato alle distanze sociali imposte; riqualificazione della piazza del Popolo e di altri siti possibili con la concessione gratuita di spazi fruibili dalle attività che gravitano attorno alla stessa per allestimento di dehors a carico delle attività sopracitate, il tutto naturalmente all’interno di un condiviso progetto di arredo urbano; un piano spiaggia che consenta di monitorare gli accessi in termini di sicurezza e di capienza a seguito delle nuove distanze sociali imposte tra i bagnanti, possibilmente alternando spiagge libere, con distanze assegnate e regolamentate, a spiagge gestite da privati con servizio di sdraio e ombrelloni a pagamento da inserire all’interno di pacchetti turistici all’unisono con albergatori e gestori di lidi già esistenti; una viabilità che garantisca una circolazione dei mezzi più fluida individuando zone di parcheggio a Vittoria e a Scoglitti per turisti e visitatori e organizzando contestualmente aree di sosta per i mezzi di trasporto pubblico di persone, Ncc e taxi; infopoint a Scoglitti e a Vittoria vicino le piazze principali necessari a fornire consulenza ai flussi turistici facendo rete con i desk già ubicati all’interno dell’aeroporto di Comiso; istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti dell’amministrazione comunale (turismo, beni culturali, sviluppo economico) e i referenti turistici delle agenzie di viaggio, strutture ricettive, Ncc, al fine di programmare tutte le azioni necessarie a catalizzare i flussi di visitatori nelle città di Vittoria e Scoglitti; incremento dell’offerta turistica in termini di posti letto attraverso la creazione di un’ospitalità diffusa sul territorio di Scoglitti veicolando l’offerta attraverso i canali del tour operating, di un portale internet e della presenza dei rappresentanti degli stand ove è presente la Regione Sicilia; miglioramento dei servizi turistici del territorio, garantendo la fruizione dei siti o beni culturali della città, creando dei servizi aggiuntivi con fondi dei privati interessati (bookshop, visite guidate, punti di ristoro)”.

“Confidiamo – sottolinea il presidente di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo – in un immediato confronto su queste tematiche con la Commissione straordinaria senza dimenticare i precedenti confronti che già ci sono stati con la nostra associazione di categoria e che, nella maggior parte dei casi, hanno sortito gli effetti sperati. Ancora di più auspichiamo che, in questa nuova e delicata fase di ripartenza dalla emergenza Covid 19, si possa rivestire oggi, di concerto con l’attuale amministrazione della città e naturalmente con le future, quel ruolo di positivi interlocutori nell’interesse della crescita e dello sviluppo di Vittoria e della frazione rivierasca di Scoglitti”.