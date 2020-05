Una giornata terribile oggi a Ragusa. Due incidenti mortali si sono verificati oggi in città, entrambi nella zona industriale.

Il primo, stamani, ha coinvolto un uomo di 74 anni, che è morto presso il Trauma Center di Catania dove era stato trasportato in seguito ad una caduta di circa 4 metri mentre lavorava nell’azienda del figlio. Per lui, non c’è stat nulla da fare.

Nel pomeriggio, un altro incidente si è verificato in un’azienda dedita alla produzione di prefabbricati: un cinquantenne, per cause in fase di accertamento, è rimasto schiacciato da un carrello.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il medico legale e gli uomini dello Spresal.