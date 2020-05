L’Asp di Ragusa con il suo riconoscimento di Centro di Riferimento regionale di senologia – Breast Unit offre alla paziente, che affronta il tumore al seno, lo screening mammario, la diagnostica senologica e i successivi approfondimenti per i casi positivi.

Presente il Team chirurgico dell’U.O.C. di Senologia dell’ospedale Cannizzaro. Infatti, i chirurghi, del suddetto Team, garantiscono, alle pazienti, le tecniche più innovative per affrontare chirurgicamente la patologia in questione.

Il gruppo di lavoro si avvale anche della professionalità del chirurgo plastico per il delicato tema della ricostruzione. Fatto innovativo è la possibilità di applicare la chirurgia conservativa della mammella che associata alla radioterapia, è in grado di garantire alle pazienti elevate percentuali di guarigione e migliori risultati estetici.

L’oncologo medico sarà il medico di riferimento per l’intero percorso di cura della paziente, che sarà condiviso con il gruppo multidisciplinare di specialisti.

Una concretezza presente nelle nostre strutture sanitarie che si traduce in una maggiore e migliore sopravvivenza delle pazienti.

Questa nuova realtà permette di garantire un percorso virtuoso in ambito senologico che favorisce continuità dalla diagnosi alla terapia evitando, quindi, la frammentarietà e lo smarrimento della donna quando si imbatte nella diagnosi di positività per tumore mammario. Infatti, in questo momento così psicologicamente “faticoso” sapere di poter contare nelle strutture sanitarie del proprio territorio è di grande supporto per la paziente.

Punto di riferimento per la paziente, è la Case Manager – infermiera professionale – che accompagna la donna durante l’intero percorso.