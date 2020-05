Una mucca vagava stamani in via Marsala, nei pressi dell’Avis di Ragusa. Per cause del tutto sconosciute, l’animale si trovava spaventato in città, senza che nessuno abbia capito come sia riuscita ad arrivare in città e da dove.

La mucca è stata soppressa. Molti cittadini stanno esprimendo sdegno in queste ore per quanto accaduto. Alcuni, infatti, si chiedono se non ci fosse stato il modo di sedarla, altri se era necessario arrivare fino a questo punto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Non è chiaro se sia già stato ritrovato il proprietario dell’animale.

Foto: Ragusa Abbogghia