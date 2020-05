Sono stati pubblicati nella giornata del 12 Maggio 2020, i verbali di gara relativi all’affidamento dei lavori del lungomare di Raganzino (primo stralcio sui 3 complessivi) dal Piazzale dei Marinai d’Italia fino alla via Piave.

Entro la metà di giugno c.a., così come previsto dalla legge, si procederà alla stipula del contratto di appalto e quindi all’avvio dei lavori di riqualificazione.

L’intervento, finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 500.000 euro, è stato aggiudicato all’A.T.I. di Genco s.r.l. e Forleo s.r.l..

Il sindaco Roberto Ammatuna “un’altra importante opera di riqualificazione di una zona tra le più importanti di Pozzallo che sicuramente diverrà un grande polo di attrazione per cittadini e turisti”.