La festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso verso la fase clou. Proseguono con notevole trasporto, nonostante la mancanza di fedeli e devoti, le celebrazioni in chiesa Madre. In tanti stanno seguendo i riti, che si tengono a porte chiuse, utilizzando gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie, in particolare la diretta streaming attraverso Facebook o Radio Karis in blu. Sono numerosi i contatti che quotidianamente si registrano a ulteriore conferma, se ce ne fosse di bisogno, della grande attenzione che i comisani, e non solo loro, riversano nei confronti della Vergine madre. Oggi, intanto, alle 19, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa. Domani, vigilia della festa, sarà il parroco, don Innocenzo Mascali, a presiedere la celebrazione eucaristica. Inutile ricordare il grande significato che ricopre la giornata di sabato per i devoti e quanto, negli anni scorsi, a cominciare dalla pioggia di petali di rose che fa da cornice unica alla svelata, questi appuntamenti abbiano visto una partecipazione straordinaria di persone. Domenica 17 maggio, terza domenica del mese, ci sarà la tradizionale festa. Naturalmente, nessuna processione ma, comunque, idealmente tutti saranno uniti dai momenti più significativi della giornata, a cominciare dal canto dell’inno da parte del coro di voci bianche della parrocchia in una piazza Fonte Diana gremita di persone. Domenica, però, alle 11, ci sarà la celebrazione eucaristica con la presenza del vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, che presiederà il rito. Alle 18, poi, un altro dei momenti più attesi e ricchi di maggiore significato dal punto di vista spirituale: infatti, sarà recitato l’atto di affidamento della città di Comiso a Maria Santissima Addolorata. Grande successo, inoltre, stanno registrando le iniziative promosse dal comitato, tra cui l’Addolorata Photo Contest, un contest fotografico online sul seguente tema: “Folklore, devozione e tradizioni della festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso”. Notevole partecipazione pure per l’altro contest rivolto agli studenti delle scuole cittadine che hanno fatto pervenire al comitato dei festeggiamenti un loro disegno, avente per soggetto l’Addolorata a Comiso. In entrambi i casi sono stati predisposti degli album fotografici sui social. I singoli scatti (sino a lunedì 18 maggio) e disegni (sino a domenica 17 maggio) potranno essere votati e a quelli che risulteranno più apprezzati andranno dei premi. La parrocchia, inoltre, ricorda che l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, ha effettuato delle opere di sanificazione tutt’attorno alla chiesa Madre. In questo modo sono stati rispettati i protocolli riferiti all’emergenza sanitaria in corso.