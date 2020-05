L’Asp di Ragusa, già dallo scorso lunedì, affianca all’attività dei tamponi, gli screening per i test sierologici, seguendo quelle che sono le direttive dell’Assessorato Regionale della Salute.

Infatti, in questi giorni sono stati eseguiti i test sierologici per comprendere quante persone potrebbero essere venute a contatto con il Covid-19 e sono stati effettuati nei tre distretti di Ragusa, Modica e Vittoria.

Si riparte. E lo facciamo in massima sicurezza con la speranza di tornare presto alla normalità. Il test, si sa, non è una patente di immunità ma rivela se si è entrati in contatto con il virus.

I risultati vengono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione della nostra Azienda e in caso di positività si procederà con l’esecuzione del tampone faringeo. In questo modo avremo un quadro più chiaro della situazione epidemiologica del territorio provinciale.

Proprio in questa fase delicatissima non dobbiamo abbassare la guardia e, con la massima prudenza, bisogna evitare la diffusione del contagio. Grazie alla rilevazione di IgM e IgG si misura la presenza, nel sangue, di anticorpi per il Covid-19. Questi test, nonostante non possano essere considerati sostitutivi al test molecolare, sono uno strumento prezioso per ripartire dopo la fase di lockdown.

Situazione aggiornata:

Totale Tamponi 7694:

Tamponi positivi, dall’inizio della pandemia, 147 su 90 soggetti complessivi;

Tamponi negativi 7578;

Tamponi in corso 24;

Tamponi in programmazione 430.

Test sierologici effettuati per presidio:

Ragusa: 533, positivi 3

Modica: 498, positivi 3

Vittoria: 270, positivi 3

Totale effettuati 1301

Totale positivi IgG 9.