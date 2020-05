Anche il circolo velico Kaucana aderisce al progetto presentato dalla Federazione Italiana Vela e che riguarda le Scuole Vela Fiv 2020. All’insegna del claim “La cosa giusta da fare questa estate!” ci si sta attrezzando al meglio per caratterizzare in maniera positiva e propositiva l’attuale fase 2 così da garantire risposte efficaci e in linea con le norme vigenti a tutti gli appassionati. La vela rientra fra gli sport che sono potuti ripartire per primi, per cui già nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni allenamenti individuali, seguendo i protocolli di sicurezza Federvela. Inoltre, nel periodo del lockdown gli atleti del Cvk si sono allenati in streaming e hanno seguito numerosi webinar organizzati dalla VII zona Federvela e dalle classi zonali e nazionali Optmist e Laser in collaborazione con Metasail. Il progetto della Fiv è finalizzato a promuovere le proprie Scuole Vela, a partire dallo slogan: “Ritrova la bussola”. Lo spirito dell’iniziativa è quello di dare un forte messaggio di rilancio della vela come esempio concreto di ripartenza attraverso uno sport formativo, sicuro e immerso negli elementi naturali. Il progetto prevede molti e diversi momenti di comunicazione: sono previste campagne social, annunci pubblicitari sui media, video con interventi di volti famosi della Vela come testimonial, come Alessandra Sensini, Giovanni Soldini, Max Sirena e alcuni velisti delle classi olimpiche.

“La Vela – viene chiarito dal Cvk – è divertimento e sicurezza per tutta la famiglia: uno sport che educa al rispetto del mare e delle regole, attraverso l’avventura, la cultura marinaresca, lo spirito di squadra e la solidarietà. Il tutto sotto la guida dei bravissimi istruttori Fiv. Mai come quest’anno sarà possibile vedere genitori e figli sulla stessa barca. Inoltre, il Circolo velico si presenta come uno dei luoghi più sicuri e organizzati nel rispetto delle regole sanitarie in atto: sanificazioni, distanziamento, dispositivi, aree dedicate per i corsi. Il mese chiave per la promozione sarà giugno, quando il nostro circolo avvierà in maniera piena l’attività. Puntiamo molto alla scuola vela che sarà aperta, oltre a luglio, anche per tutto il mese di agosto e che è sempre stata la fucina di nuovi atleti delle squadre agonistiche”. Ripartiranno anche le regate sebbene con il sistema del remote racing. Altre grosse novità sono in programma per il mese di giugno a partire dal Vela Day che si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 giugno con una nuova formula.