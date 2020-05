Gli uomini dell’Ufficio Volanti della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto due spacciatori colti nella flagranza di smercio di varie sostanze stupefacenti a minorenni. Nell’immediato sono state rinvenute e sottoposte a sequestro quantità di hashish e marijuana già suddivise in dosi, nonché le somme di denaro frutto della vendita.

Nel tardo pomeriggio di sabato alla sala operativa della Questura è giunta la segnalazione di un assembramento di diversi giovani all’interno del parco nei pressi del City, in via Natalelli. Gli agenti della Sezione Volanti, intuendo che poteva trattarsi di possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti, si portavano prontamente sul posto, notando un capannello di ragazzi molto giovani che confabulavano tra loro. Alla vista dei poliziotti due soggetti extracomunitari si davano a precipitosa fuga cercando di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato, contenente diverse dosi di hashish pronte per la vendita.

Dopo un lungo inseguimento a piedi, gli agenti riuscivano a bloccare i due soggetti.

L’immediata perquisizione sul posto permetteva di rinvenire numerose stecche di hashish singolarmente confezionate e delle bustine contenenti sostanza stupefacente tipo marijuana.

Nella disponibilità dei due soggetti veniva recuperata anche la somma di oltre 700 euro, in banconote di piccolo taglio, provento della cessione dello stupefacente.

Condotti negli uffici della Questura e sottoposti ai rilevi foto segnaletici, N.A. ventenne originario del Gambia e H.Y., trentenne originario del Ghana, richiedenti protezione internazionale, sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due sono stati tradotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.