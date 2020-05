<<Attorno c’è l’eterno immenso che nessuno vede e mi cimento a proiettarmi attraverso un punto di connessione con un’altra, o meglio dire, l’altra dimensione parallela alla realtà dove quello che coesiste si può solo immaginare o forse neanche l’immaginazione è sufficiente a percepire in che cosa consiste, forse raggiungibile con la meditazione o perseguendo qualche specifico percorso religioso ma una cosa è certa tutto quello che serve per raggiungere il punto di connessione si trova dentro ognuno di noi, consapevolmente o inconsapevolmente la sensibilità dell’essere umano, a volte, riesce a percepire delle sensazioni e le stesse fanno sì che esso possa conoscere le risposte giuste anche se di quelle risposte non ne avevamo sentito mai parlare.>> Non può che essere Doppiawu. Profondo, potente, una forza della natura, come la sua musica a vent’anni dal debutto in una Sicilia che si affacciava alle prime sonorità blues in chiave Rap interpretate da Doppiawu con stile e intelligenza dove la composizione, parte musicale, è stata sempre in primo piano nelle sue opere oltre ai testi scioglilingua, sensati e affascinanti ma soprattutto in rima. La stessa determinazione la si ritrova nel 2020: l’anno del ritorno con il nuovo singolo L’Immensità. Lo pubblica TRINACRIA Records esclusivamente in versione digitale, Spotify, Apple Music, YouTube ecc.

L’immensità cui allude il titolo è il ritrovarsi in una situazione di consapevole esternazione dal proprio corpo utile a ritrovare se stessi e tutto ciò che ci circonda oltre che la propria serenità e la pace interiore, dal rispetto per ogni essere vivente alla natura nonché per il pianeta che ci ospita vagando in una dimensione, agli occhi inesistente, da dove tutto è perfettamente visibile e dove molte condizioni e obblighi creati dall’uomo sono del tutto inutili per non dire che, in realtà, vi è una quasi totale opposta esistenza di obblighi e condizioni.