Un grave incidente domestico si è verificato oggi pomeriggio in contrada Mazzarronello, territorio di Chiaramonte, al confine con la città di Mazzarrone. Secondo una prima ricostruzione, un rumeno di 40 anni è caduto dal tetto della sua abitazione mentre si adoperava a riparare l’antenna per la ricezione dei canali televisivi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato immediatamente trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Chiaramonte per accertamenti. L’uomo è in gravi condizioni.