Si potrà visitare da Venerdì 5 giugno, presso Edonè Arte Viva club, la mostra “Allegorie dall’antro”, una collettiva di pittura che mira a tracciare attraverso i lavori di quattordici artisti siciliani i sogni, le alienazioni e le speranze vissute durante il periodo di lockdown. I lavori in mostra si presteranno a incarnare in maniera allegorica mancanze e speranze, considerazioni e riflessioni, scaturite dalla condizione di isolamento e distanziamento sociale vissuta durante questi ultimi mesi, lungo un viaggio nei meandri del cosmo interiore umano.

In mostra i lavori di Arturo Barbante, Gino Baglieri, Salvo Barone, Giuseppe Cassibba, Calusca, Francesco Iacono, Milena Nicosia, Nicolosi, Michele Nigro, Luigi Rabbito, Tomaselli, Luciano Vadalà e Alfio Sorbello.

Nel rispetto delle normative anti assembramento per questo evento non è in programma vernissage. La mostra si terrà al piano superiore dello spazio, in Via Cavour 39 a Vittoria e sarà fruibile tutti i giorni, escluso il Lunedì, dalle 18.00 alle 21.00, Sabato e Domenica anche di mattina dalle 11,00 alle 13,00. L’esposizione sarà visitabile sino a Domenica 5 Luglio 2020.

Per fruire della mostra sarà richiesto l’uso della mascherina.