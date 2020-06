Formazione in primo piano, in questo periodo complesso, per l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, diretto da don Giorgio Occhipinti, che promuove il quarto webinar promosso dalla Pastorale della salute nazionale e che, stavolta, si occuperà de “La cura pastorale dei curanti”. L’appuntamento è fissato per il 19 giugno, dalle 15 alle 17. I destinatari sono cappellani e assistenti spirituali, operatori pastorali della salute, ministri straordinari della Comunione, operatori sanitari, responsabili e collaboratori degli Uffici e delle Consulte diocesane di pastorale della salute. Le lezioni saranno fruibili online, tramite computer con connessione ad internet. La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario iscriversi utilizzando il web. Il giorno del corso sarà inviato via mail il link per accedere alla piattaforma per partecipare alla videoconferenza. Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’ufficio allo 06.66398477 oppure inviare una mail a [email protected]. A relazionare sarà don Massimo Angelelli, direttore dell’ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana. “E’ un tema di strettissima attualità – afferma don Occhipinti – e contiamo di avere quanta più partecipazione possibile anche dalla provincia di Ragusa con la consapevolezza che potranno essere assunte quante più indicazioni possibili rispetto alle informazioni che ci saranno fornite da don Massimo. Abbiamo la necessità di potere acquisire modelli operativi che facciano riferimento a tutte quelle questioni che sulla carta possono sembrare irrisolte. Insomma, un tema di notevole interesse che merita di essere approfondito con la massima attenzione”.