Si sono chiuse ieri le registrazioni alla seconda tappa della Remote racing Kinder Joy of moving trofeo Optimist Italia in programma sabato 20 e domenica 21 giugno. Sabato 13 e domenica 14 giugno, cioè questo fine settimana, si terrà, invece, la prima tappa. Il Circolo velico Kaucana ha aderito a questo allenamento collettivo da Sud a Nord e che sarà caratterizzato dalla presenza di numerosi nomi importanti. Che si tratti di un evento unico nel suo genere, dettato anche dal particolare periodo legato all’emergenza sanitaria che si sta vivendo ovunque, lo testimonia il numero e la provenienza dei circoli partecipanti. Un lungo elenco che mette in rilievo la valenza di questo appuntamento. Ci saranno, infatti, i rappresentanti dei seguenti club: Circolo Vela Roma, Circolo Vela Bari, Fraglia Vela Riva, Circolo Nautico Nic Catania, Circolo Vela Punta Marina, Circolo Nautico Sanbenedettese, Av Alto Verbano, Circolo Velico La Spezia, Associazione Velica Lido di Venezia, Yacht Club Olbia, Diporto Velico Veneziano, Yacht Club Rimini, Circolo Nautico La Lampara, Lni Cagliari, Lni Trani, Circolo della Vela Mestre, Compagnia della Vela Venezia, Circolo Vele Vernazzolesi, Lni Mandello, Mascalzone Latino Sailing Team, Lni Follonica, Circolo Nautico Riccione, Yacht Club Cagliari, Circolo Canottieri Roggero di Lauria, Cv Tivano, Circolo Vela Sicilia, Palermo Sport Ssd, Lni Porto San Giorgio, Tognazzi Marine Village e Asd Náutica Picena. I circoli partecipanti sono complessivamente 31 di cui 24 organizzatori delle varie tappe. Sono rappresentate tutte le zone Fiv. Sono poco meno di 250 gli iscritti alla prima tappa, un numero pressoché analogo per la seconda. Gli organizzatori si dicono contenti per il fatto che l’iniziativa abbia riscosso un numero così elevato di adesioni. La voglia di confronto, anche se a distanza, è parecchia. Il divertimento è assicurato e la curiosità è parecchia per riguardare i tracciati e fare una bella analisi il lunedì successivo con un webinar conclusivo. Ieri pomeriggio, invece, si è tenuto un webinar che ha coinvolto tutti i responsabili dei circoli organizzatori per illustrare nel dettaglio le procedure di questa singolare regata. La regata, per gli atleti del Kaucana, si terrà sabato mattina con segnale di partenza per le 14. Il campo di regata sarà montato nello specchio d’acqua antistante il circolo. Gli atleti del Circolo velico Kaucana si stanno allenando con notevole intensità allo scopo di concretizzare delle performance che possano risultare il più possibile importanti.