Sabato, 13 giugno, ricorre la memoria liturgica di Sant’Antonio di Padova che, in Portogallo, è noto come Antonio da Lisbona (in portoghese António de Lisboa), al secolo Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 15 agosto 1195 – Padova, 13 giugno 1231). “E’ un santo – sottolinea don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa – che merita di essere celebrato nella maniera più opportuna. E non è un caso che abbia deciso, quest’anno, nel periodo complicato che stiamo vivendo, di diffonderne il profilo sui social, mettendo in rilievo anche un quadro speciale che ne raffigura l’effigie all’interno della chiesa dell’Ecce Homo a Ragusa, affinché la sua vita possa rappresentare un esempio per noi tutti e fungere da supporto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo”.

Sant’Antonio è stato un religioso e presbitero portoghese appartenente all’Ordine francescano, proclamato santo da papa Gregorio IX nel 1232 e dichiarato dottore della Chiesa nel 1946. Da principio canonico regolare a Coimbra dal 1210, poi dal 1220 frate francescano. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in Italia e in Francia. Nel 1221 si recò al Capitolo generale ad Assisi, dove vide e ascoltò di persona san Francesco d’Assisi. Terminato il capitolo, Antonio fu inviato a Montepaolo di Dovadola, nei pressi di Forlì. Fu dotato di grande umiltà, ma anche di grande sapienza e cultura, per le sue valenti doti di predicatore, mostrate per la prima volta proprio a Forlì nel 1222. Antonio fu incaricato dell’insegnamento della teologia e inviato dallo stesso san Francesco a contrastare in Francia la diffusione del movimento dei catari, che la Chiesa di Roma giudicava eretico. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova. Morì all’età di 36 anni.

Rapidamente canonizzato (in meno di un anno) il suo culto è fra i più diffusi del cattolicesimo. Don Occhipinti, poi, racconta la genesi della nascita del pane dei poveri. “Tommasino – narra – è un bimbo di 20 mesi: la madre lo lascia in casa da solo a giocare e lo ritrova poco dopo senza vita, affogato in un mastello d’acqua. Disperata invoca l’aiuto del santo e nella sua preghiera fa un voto: se otterrà la grazia donerà ai poveri tanto pane quanto è il peso del bambino. Il figlio torna miracolosamente in vita e nasce così la tradizione del «pondus pueri», una preghiera con la quale i genitori in cambio di protezione per i propri figli promettevano a sant’Antonio tanto pane quanto fosse il loro peso. Forse non tutti sanno che questo miracolo è all’origine dell’Opera del Pane dei Poveri e poi della Caritas Antoniana, le organizzazioni antoniane che si occupano di portare cibo, generi di prima necessità e assistenza ai poveri di tutto il mondo”.