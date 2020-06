E’ scomparso da Vittoria Stefano Molè, 27 anni. Il giovane si è allontanato venerdì pomeriggio e di lui non si hanno più notizie da allora. Sono stati i genitori a sporgere denuncia ai carabinieri e hanno rivolto anche un appello sui social. Il giovane lavora in un market di frutta e verdura in via Roma: tutti lo conoscono come un giovane tranquillo, dedito al lavoro. Chiunque abbia notizie può chiamare il 112.