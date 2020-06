Il concorso “Raccontami una storia: la cura tra le pagine”, promosso dall’hospice dell’ospedale Maria Paternò Arezzo, di cui è responsabile la dottoressa Antonella Battaglia, e dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, diretto da don Giorgio Occhipinti, è alle battute finali. In attesa della proclamazione dei vincitori, gli organizzatori hanno preparato un video di ringraziamento, che sta girando nei social. “E’ un semplice video – affermano dall’hospice di Ragusa – ma ricco di un grande significato. La canzone che fa da supporto sonoro, “Goccia dopo goccia”, interpretata dal coro Mariele Ventre di Ragusa, che ringraziamo per la collaborazione, ci ricorda che non è importante essere grandi per aiutare l’altro e lasciare un segno di solidarietà. E il concorso, che ha coinvolto più di 70 famiglie, di 70 cuori, lo sta ampiamente dimostrando. I bambini vincono sempre. Impariamo da loro”. Il concorso è stato promosso unitamente all’associazione Ammi e all’istituto di Gestalt Therapy Kairòs di Ragusa, con il supporto di Samot. L’iniziativa era rivolta a tutti i bambini dai 3 ai 13 anni di età, appartenenti alle scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Ragusa che hanno presentato il proprio scritto creativo entro il 31 maggio. Nel video il ringraziamento è rivolto a: Greta, 4 anni; Nicolò, 5 anni; Carmelo Mathias 5 anni; Marco, 9 anni; Paola, 5 anni; Enrico, 12 anni; Simone, 5 anni; Martina; Stefano, Nicolò, Gabriele, 5 anni; Alessio, Carlotta, Martina, 5 anni; Gabriele, Davide, 5 anni; Matteo, 5 anni; Gabriele, 12 anni; Nadia, Vanessa, Viola, 5 anni; Stefano e Carlotta; Antonio, Anna, Tommaso, 9 anni; Sirio Paolo, 6 anni; Chiara Teresa, 10 anni; Lucrezia, Michela, Leonie, 9 anni; Agnese, 4 anni; Serena, 10 anni; Rebecca, Maira, Eleonora, 10 anni; Carlo, Marco, Anna, 12 anni; Helena, 3 anni; Benedetta, 4 anni; Emanuela, Clara e Letizia; Giulia, Giorgia e Carmelo; Enrica, Ginevra, Anna, 8 anni; Gabriele, 5 anni; Leonardo, Flavia; Francesco, Mattia, Annalaura 8 anni; Benedetta, Ludovica 4 anni; Giovanni, Mariaelena, Giuseppe, 9 anni; Chiara 11 anni; Clara, Noemi, Leonardo; Pietro 7 anni; Giulia 5 anni; Giuseppe 4 anni; Lea, Davide 5 anni; Giulio 3 anni. E poi le varie realtà scolastiche che hanno aderito: scuola dell’infanzia Baby Birba di Pozzallo; circolo didattico Edmondo De Amicis di Comiso classi II C e II D; istituto Suore Orsoline di Ragusa; Ic Berlinguer di Ragusa; scuola Paolo Vetri di Ragusa; scuola primaria Caruano di Vittoria; scuola Mariele Ventre di Ragusa; scuola Arcobaleno Friend di Ragusa; scuola secondaria di I grado Francesco Crispi di Ragusa; Ic Poidomani di Modica; Ic San Biagio di Vittoria; scuola primaria Palazzello di Ragusa; scuola secondaria di primo grado Quasimodo di Ragusa; scuola secondaria di primo grado Vann’Antò di Ragusa; Ic Maria Schininà di Ragusa. Saranno proclamati sei vincitori che riceveranno un buono del valore di 50 euro offerto da Interspar, sponsor dell’iniziativa.